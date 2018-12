Japan will Hunderttausende Arbeitskräfte ins Land holen

Wie die Nachrichtenagentur Kyodo am Donnerstag unter Berufung auf Regierungskreise berichtete, kamen in Japan in den vergangenen acht Jahren 174 ausländischer Arbeitskräfte aus Entwicklungsländern in Folge von Unfällen am Arbeitsplatz oder gesundheitlichen Problemen wie Herzinfarkten ums Leben.

Demnach kamen die Betroffenen über ein Praktikumsprogramm, das Japan seit 1993 Schwellenländern anbietet, in die drittgrößte Wirtschaftsnation der Welt. In der Realität werden diese "Trainees" laut Anwälten von japanischen Firmen oft als billige Arbeitskräfte in Fabriken ausgebeutet und leben isoliert von der Gesellschaft. 13 der Opfer begingen den Angaben zufolge Selbstmord.

Die rechtskonservative japanische Regierung beschloss kürzlich ein neues Visum-System, das ab April 2019 gelten soll. Damit sollen in den kommenden Jahren mehrere Hunderttausend Gastarbeiter ins Land geholt werden. Hintergrund ist die rasante Alterung der japanischen Gesellschaft und der damit einhergehende Mangel an Arbeitskräften. Schon jetzt leiden Branchen wie der Bau, die Gastronomie oder die Altenpflege unter akutem Arbeitskräftemangel.

Die Opposition versuchte, das Gesetz zu verhindern. Sie fordert, zuerst die prekären Arbeits- und Lebensbedingungen der schon jetzt im Land beschäftigten "Trainees" zu verbessern. Ende Oktober 2017 arbeiteten rund 258.000 solcher "Trainees" in Japan.

Künftig gibt es in Japan, das stolz auf seine Homogenität ist, zwei neue Visa-Typen: Der eine gibt den "Trainees" die Gelegenheit, ihre Aufenthaltsdauer um weitere fünf Jahre zu verlängern. Zugleich soll das neue Visum Ausländer ansprechen, die über einfache Japanischkenntnisse und über einen bestimmten Ausbildungsgrad verfügen. Familienmitglieder dürfen jedoch nicht mitgebracht werden.

Ein anderes Visum gilt für jene Ausländer, die über Hochschulabschlüsse, reichlich Arbeitserfahrung und Spezialkenntnisse verfügen. Nur sie haben die Aussicht auf eine langfristige Arbeitsgenehmigung und dürfen auch ihre Familie nach Japan holen.

(APA/dpa)