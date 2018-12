Der Klimawandel: Steigende Temperaturen, hohe Ziele, viele Probleme

Das heißeste Sommerhalbjahr seit Beginn der Aufzeichnungen im Jahr 1767 in Österreich. Waldbrände nicht nur in Südeuropa oder Kalifornien, sondern auch in Schweden und sogar Deutschland. Hohe Ernteausfälle aufgrund der Trockenheit auf der gesamten Nordhalbkugel. Das Jahr 2018 hat zumindest in den Sommermonaten die Aufmerksamkeit für den Klimawandel wieder deutlich erhöht. Denn auch wenn es sich dabei in erster Instanz um eine Anomalie des Wetters gehandelt hat, ist die zu Grunde liegende globale Erwärmung seit Jahren bekannt und messbar.