Wenn die Wärme zu stark wird

Eigentlich ist der Grund für das Problem der globalen Erwärmung ja zutiefst positiv. Denn dabei handelt es sich um den Treibhauseffekt, mit dem folgender Vorgang bezeichnet wird: Die kurzwellige direkte Einstrahlung der Sonne wird von der Erdatmosphäre weitgehend vollständig durchgelassen, die langwellige (infrarote) Rückstrahlung allerdings nicht. Letztere wird zumindest teilweise von den in der Atmosphäre enthaltenen Gasen zurück auf die Erdoberfläche geworfen. Dadurch kommt es innerhalb der Atmosphäre zu einer Erwärmung gegenüber der Kälte des Weltalls. Und diese machte das Leben auf der Erde überhaupt erst möglich. Denn ohne Treibhauseffekt läge die durchschnittliche Temperatur auf der Erde bei minus 18 Grad, in Wirklichkeit sind es jedoch 15 Grad plus.