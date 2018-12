Zwischen Hysterie und Verleugnung

So klar die grundsätzlichen physikalischen Zusammenhänge sind, so unklar sind in vielen Bereichen allerdings die Details. In Summe ist die Klimaforschung nämlich noch eine äußerst junge Wissenschaft, weshalb viele Frage noch nicht abschließend geklärt sind. Von den seriösen Wissenschaftlern des IPCC wird das auch in Texten des Weltklimarates widergespiegelt. So heißt es beispielsweise in der Einleitung des jüngsten Reports wörtlich: „Es wird geschätzt, dass die menschlichen Aktivitäten eine Erwärmung von ungefähr einem Grad gegenüber dem vorindustriellen Niveau verursacht haben, mit einer wahrscheinlichen Bandbreite von 0,8 bis 1,2 Grad. Die globale Erwärmung wird wahrscheinlich 1,5 Grad in den Jahren zwischen 2030 und 2052 erreichen, wenn die Temperatursteigerung unvermittelt weiter zunimmt (hohe Sicherheit).“