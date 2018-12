Eine ganze Reihe an Problemen

Der Großteil der menschgemachten CO 2 -Emissionen entstehen beim Verbrennen von Kohle, Erdöl oder Erdgas für die Erzeugung von Strom und Wärme für Haushalte und Industrie. Auch der Verkehr, Waldbrände und spezielle Industrieprozesse wie die Zementproduktion sind wesentliche Einflussgrößen auf den Klimawandel. Das Waldsterben stellt ein doppeltes Problem dar, da Pflanzen bei der Fotosynthese Kohlendioxid aus der Luft aufnehmen und somit eine der wichtigsten CO 2 -Senken der Welt sind. Auch die großen Ozeane sind so eine CO 2 -Senke, allerdings verlieren sie Speicherkraft, je wärmer sie werden.