Die Hoffnung lebt

Wie soll die Menschheit des Problems Herr werden? Wir können, isoliert betrachtet, drei Wege einschlagen: den Verbrauch an fossilen Energien reduzieren, um den Klimawandel auf ein verträgliches Maß zu begrenzen. Oder wir fügen uns in unser Schicksal und wappnen uns nur gegen die Folgen der als unvermeidlich erkannten Erderwärmung. Oder aber wir greifen in die Natur ein, um den Prozess zu stoppen, ohne unser Verhalten zu ändern.