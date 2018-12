Ein Patent pro Woche: Die Wunderfrau von IBM

Wien. Normale Menschen gehen einmal in der Woche laufen, spielen Karten oder treffen sich am Stammtisch. Lisa Seacat DeLuca hat im Schnitt einmal pro Woche eine ziemlich geniale Idee, die sie zum Patent anmeldet. Das summiert sich: auf aktuell 600 Anträge, von denen die Patentämter schon 400 bewilligt haben. Was die IBM-Mitarbeiterin zur erfolgreichsten Erfinderin in der Geschichte des Technologiekonzerns macht. Gut, zwei männliche Kollegen haben noch mehr Trophäen im Schrank, aber diese sind schon viel älter als die 36-Jährige. Außerdem ist das mit dem Erfinden für sie nur „eine nette Wochenendbeschäftigung“.

("Die Presse", Print-Ausgabe, 14.12.2018)