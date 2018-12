Regulierungswut als Standortgefahr

Wien. Am Mittwoch segnete der Nationalrat das Standortentwicklungsgesetz ab. Künftig sollen Genehmigungsverfahren, die im öffentlichen Interesse stehen, nicht mehr jahrelang dauern. Anlassfall für dieses Gesetz war der Bau der dritten Piste des Flughafens Schwechat, der sich seit Jahrzehnten hinzieht.



In einer globalisierten Welt werden Themen wie Wettbewerbsfähigkeit und Standortqualität immer wichtiger. „Überregulierung und das sogenannte Golden Plating sind für einen Wirtschaftsstandort Gift“, sagt Ralf-Wolfgang Lothert, Head of Corporate Affairs & Communication von JTI Austria, im Rahmen eines „Presse“-Business-Talks. Die globale Konkurrenz sitze nicht mehr in China oder Südostasien, sie ist in Europa angekommen.

("Die Presse", Print-Ausgabe, 14.12.2018)