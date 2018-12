Äthiopien: Das unbeachtete Wunderland

Ein dürres Kind mit leeren Augen, die in die Kamera starren. Es ist dieses Bild, das den meisten Österreichern in den Sinn kommen dürfte, wenn sie Äthiopien hören. Kein Wunder, schließlich war es die große Hungersnot Äthiopiens in den Jahren 1984 und 1985, die über lange Jahre hindurch prägend für das Image des Landes – und mitunter ganz Subsahara-Afrikas – im Westen war. Sie war es auch, die 1985 den Anlass für das berühmte Live-Aid-Konzert zeitgleich in London und Philadelphia gab.



Doch seither sind mehr als 30 Jahre vergangen. Und weitgehend unbemerkt hat sich Äthiopien vom „Hungerland zum Hoffnungsträger“ entwickelt, wie eine Studie des Berlin-Instituts für Bevölkerung und Entwicklung jüngst treffend titelte. So betrug das Wirtschaftswachstum des Landes beinahe jedes Jahr in der vergangenen Dekade zehn Prozent oder leicht darüber.

("Die Presse", Print-Ausgabe, 16.12.2018)