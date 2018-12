Uniqa-Digitalchef geht in die Schweiz

Alexander Bockelmann, der Digitalchef der österreichischen Uniqa-Versicherung wird per Ende Jnner 2019 auf eigenen Wunsch aus dem Unternehemn ausscheiden. Das gab da Unternehmen am heutigen Montag bekannt. Bockelmann wird künftigt die Position des Chief IT Officer in der Konzernleitung der Schweizer Baloise Group bekleiden.

Bockelmann ist im Jahr 2013 als Head of Group IT bei der Uniqa eingestiegen. Seit Mitte 2016 hat er zusätzlich auch die Funktion des Chief Digital Officer übernommen und war in dieser Position seit 2018 im Vorstand von Uniqa Österreich und Uniqa International vertreten. Er hat unter anderem die konzernweite IT-Organisation und -Struktur neu ausgerichtet.

