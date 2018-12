Ministerien geben im Dezember 18 Prozent mehr aus als im Jahresschnitt

Einer Umfrage des Beratungsunternehmens Deloitte zufolge zählen die heimischen Konsumenten im Vergleich von zehn Ländern zu den Big Spendern im Weihnachtsgeschäft. Für Gutscheine, Bücher & Co wollen die Österreicher 542 Euro ausgeben, der Schnitt der untersuchten zehn Länder liegt bei 456 Euro. Nur nach den Briten und Spaniern sind im Dezember ausgabenfreudiger. Mehr als zwei Milliarden Euro betragen die zusätzlichen Ausgaben der Österreicher im Dezember. Die bürokratischen Institutionen in Österreich stehen den Konsumenten um nichts nach. „Im Dezember werden Jahr für Jahr um 1,2 Milliarden Euro oder 18 Prozent mehr ausgegeben als im Monatsschnitt“, sagt Agenda Austria-Ökonomin Monika Köppl-Turyna.

Ein Beispiel: Während die Ressorts in einem durchschnittlichen Monat zwischen 2013 und 2017 101 Millionen Euro für Anschaffungen (Fahrzeuge, Büroausstattung etc.) ausgaben, waren es im Monat Dezember mit 326 Millionen Euro mehr als dreimal so viel.

– (c) Agenda Austria



Die Agenda Austria verweist auf Schweden, wo die Verwaltung auf drei Jahre hinaus weiß, wie hoch ihr Budget sein wird und wie viel sie jährlich maximal ausgeben darf. Hintergrund dieser Regelung: Es gilt eine strenge Ausgabenbremse. Eine Budgetüberschreitung bedeutet damit einen gesetzlichen Verstoß. "Eine solche Regelung wäre auch für Österreich sinnvoll und würde das Dezemberfieber lindern", schreibt die Agenda Austria.

