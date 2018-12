Handel: Niedriger Lohn, geringe Qualifikation

Wien. Diesen Advent hätten sich die Händler besinnlicher vorgestellt. Die ersten drei Einkaufssamstage blieben hinter den Erwartungen – genau wie die Gehaltsverhandlungen mit der Gewerkschaft. Anders als im Vorjahr brachten sie keine Einigung im November, sondern Streit, Streikdrohungen und Hunderte Betriebsversammlungen kurz vor dem Fest. „Die Presse“ liefert anlässlich der zähen Lohnrunden eine Vermessung der Branche und ihrer Baustellen.

1 Welche Relevanz haben die Kollektivvertragsabschlüsse des Handels?

Keine geringe. Niemand verhandelt einen größeren einheitlichen Kollektivvertrag als die Sozialpartner im Handel. Neben 400.000 Angestellten und 15.000 Lehrlingen laufen parallel die Gespräche für nahezu 200.000 Arbeiter. Daher gilt die Faustregel: Geht an einem Verhandlungstisch etwas schief, stocken die Gespräche auch am anderen. Laut KMU Forschung Austria sind 23 Prozent der österreichischen Firmen schwerpunktmäßig im Handel tätig und beschäftigen ein knappes Viertel der Beschäftigten in der Privatwirtschaft.

2 Welchen Mindestlohn bekommt eine Kassiererin im Supermarkt?

Jeder vierte Handelsangestellte bekommt weniger als 1700 Euro brutto, sagt die Gewerkschaft der Privatangestellten GPA-djp. Der Einstiegslohn liegt bei 1586 Euro – oder im neuen, parallel laufenden Gehaltsschema mit seiner flacheren Lohnkurve bei 1636 Euro. Im Einzelhandel, also in den Supermärkten, Boutiquen und Möbelhäusern Österreichs, arbeiten 49 Prozent der Mitarbeiter Teilzeit. 73 Prozent sind Frauen. Vor allem mit Blick auf die untersten Gehälter forderte die Gewerkschaft mehrmals ein Plus deutlich über der aktuellen Inflation. „Der Dreier ist für uns sehr wichtig“, so Verhandlungsleiterin Anita Palkovich am Montag.

3 Wie geht es der Branche?

„Der klassische Einzelhandel ist in einer sehr heiklen Situation“, sagt Handelsforscher Wolfgang Richter von Regioplan. Umsatzzuwächse gebe es bestenfalls in Höhe der Inflation, die Margen seien niedrig einstellig. Viele großen Unternehmen hätten ihre Expansion auf der Fläche gestoppt und mühten sich mit der wachsenden Onlinekonkurrenz ab, die bis zu 25 Prozent vom Geschäft macht. Forderung der Arbeitnehmer nach einem Plus von bis zu 3,5 Prozent nennt er „aus deren Sicht höchst verständlich“ – aber einen Beschleuniger für den Umbruch. Das sieht auch Marktforscher Andreas Kreutzer so. „Der Handel hat im Gegensatz zur Industrie keine Möglichkeit, seine Produktivität zu steigern. Die Benya-Formel funktioniert im Handel nicht.“ Er verstehe die Forderung nach einem höheren Lohnniveau auch. Aber die Branche habe ein Grundproblem: „Das Qualifikationsniveau ist vergleichsweise gering.“ Der Handel ziehe nicht die besten Köpfe an. „Die Attraktivität des Berufs nimmt ab.“ Den Trend belegt die Statistik: Aktuell werden im Handel 14.890 Lehrlinge ausgebildet, 2012 waren es noch 18.800.

4 Was passiert, wenn es vor Weihnachten keine Einigung gibt?

Mit dem neuen Jahr soll ein neuer Kollektivvertrag gelten. Ob er in der fünften Runde rechtzeitig vor Weihnachten beschlossen wird, war bis Redaktionsschluss unsicher. „Die Stimmung ist heute besser“, und: „Wir feilschen um Details für die Gehaltsgruppen“, hieß es von den Verhandlungsparteien.

Egal, wie die Nacht ausgeht, eines ist laut der Arbeitgeberseite sicher: „Die Handelsangestellten brauchen sich nicht fürchten, dass sie Ende Jänner keine Gehaltserhöhung am Konto haben“, sagt Chefverhandler Peter Buchmüller. Die Gehälter sollen um 42 Euro oder 2,35 Prozent über der Inflation steigen. Das funktioniert dank einer sogenannten „Empfehlung“ der Wirtschaftskammer an die Betriebe. Mit demselben Übergangstrick halfen sich bereits die Eisenbahner über die Runden, als ihr Kollektivvertrag deutlich nach dem Stichtag am 1. Juli fertig wurde. Im Handel hofft man nach wie vor, dass es zu keinen derartigen Verzögerungen kommt.

("Die Presse", Print-Ausgabe, 18.12.2018)