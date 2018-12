Studie: EU-Arbeitslosenversicherung hätte Krisen abgefedert

Eine europäische Arbeitslosenversicherung? Die gibt es nicht. Doch gäbe es sie, hätten von ihr in den zurückliegenden Jahren fast alle EU-Staaten profitiert. Zu diesem Ergebnis kommt eine am Dienstag vorgestellte Studie des Münchener Forschungsinstituts Ifo für die Bertelsmann-Stiftung. Demnach könnte das Instrument einer europäischen Arbeitslosen-Rückversicherung den Euroraum und seine Beschäftigten in schweren Krisen besser stabilisieren als nationale Schutzmechanismen allein, heißt es dazu von der Bertelsmann-Stiftung. "Eine Rückversicherung hätte knapp ein Viertel der durch Arbeitslosigkeit entstandenen Einkommensverluste in der Eurozone zwischen 2000 und 2016 aufgefangen", ist zu lesen. Im Krisenjahr 2009 wären die Einkommensverluste durch Arbeitslosigkeit in der Eurozone demnach um mehr als 14 Milliarden Euro abgefedert worden.

Das sind die Ergebnisse einer Studie, für die das Ifo Institut im Zeitraum 2000 bis 2016 die Wirkung einer Rückversicherung für nationale Arbeitslosenversicherungen im Euroraum untersucht hat. Die Rechnungen simulieren, so die Bertelsmann Stiftung, dass Euroländer in Zeiten sinkender Arbeitslosigkeit anteilig in einen gemeinsamen Fonds einzahlen. Aus diesem Topf könnten die Mitglieder dann Auszahlungen erhalten, sofern ihre Arbeitslosenquote in schweren Krisen oberhalb des Durchschnitts vergangener Jahre liegt und gleichzeitig die Arbeitslosenquote innerhalb eines Jahres signifikant steigen würde.

Ein wesentlicher Kritikpunkt an einem solchen System sind jedoch die Sorgen über permanente Transferzahlungen, die vor allem wirtschaftlich starke Länder beträfen. Die in der Studie simulierte Rückversicherung könnte solche Befürchtungen aber entkräften, so die Bertelsmann Stiftung. "Zwischen 2000 und 2016 wäre kein Land permanenter Nettozahler oder -empfänger gewesen", sagt Christian Kastrop, EU-Finanzexperte von Bertelsmann. Durchschnittlich hätten die Mitgliedsländer weniger als 0,1 Prozent ihres Bruttoinlandsproduktes jährlich eingezahlt. Insgesamt hätten bis auf Belgien und Malta alle Mitgliedsstaaten seit Einführung des Euros in mindestens einem Jahr Auszahlungen erhalten und mindestens dreimal einzahlen müssen.

Auch Österreich hätte profitiert

Unter den Ländern, die im untersuchten Zeitraum am stärksten von einer Rückversicherung profitiert hätten, sind nicht nur die schwachen Südländer. In Finnland, Österreich und Zypern hätte eine Rückversicherung fast ein Viertel (24 Prozent) der durch Arbeitslosigkeit entstandenen Einkommensverluste aufgefangen, besagt die Studie. Aber auch in Frankreich, Spanien und Irland hätte die Rückversicherung noch 21 Prozent der Schocks auffangen können. In Deutschland wären in Krisenzeiten rund ein Fünftel der entstandenen Einkommensverluste durch einen gemeinsamen Finanztopf abgefedert worden.

(Reuters/red.)