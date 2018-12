EU-Versicherung für Arbeitslose hätte Krisen abgefedert

Wien. Eine europäische Arbeitslosenversicherung? Die gibt es nicht. Gäbe es sie, hätten von ihr in den vergangenen Jahren fast alle EU-Staaten zeitweise profitiert. Zu diesem Ergebnis kommt eine Studie des Münchener Ifo-Instituts für die Bertelsmann-Stiftung. „Eine Rückversicherung hätte knapp ein Viertel der durch Arbeitslosigkeit entstandenen Einkommensverluste in der Eurozone zwischen 2000 und 2016 aufgefangen“, so die Studie. 2009 wären in der Eurozone Einkommensverluste in Höhe von 14 Mrd. Euro abgefedert worden.

Die Berechnungen des Ifo simulieren, dass Euroländer in Zeiten sinkender Arbeitslosigkeit anteilig in einen gemeinsamen Fonds einzahlen. Aus diesem Topf würden die Mitglieder Auszahlungen erhalten, sofern ihre Arbeitslosenquote in schweren Krisen oberhalb des Durchschnitts vergangener Jahre liegt und gleichzeitig die Arbeitslosenquote binnen eines Jahres signifikant steigen würde.

Kritiker dieser Idee argumentieren, dass ein

solches System auf permanente Transferzahlungen durch wirtschaftlich starke Länder hinauslaufen würde. Dies wird durch die Studie zumindest teilweise entkräftigt. Kein Land wäre zwischen 2000 und 2016 permanenter Nettozahler oder -empfänger gewesen. Unterm Strich hätten bis auf Belgien und Malta alle Mitgliedstaaten seit der Euro-Einführung in mindestens einem Jahr Auszahlungen erhalten und mindestens dreimal einzahlen müssen. In Finnland, Österreich und Zypern wäre durch eine Rückversicherung fast ein Viertel (24 Prozent) der durch Arbeitslosigkeit entstandenen Einkommensverluste aufgefangen worden. (ag.)

("Die Presse", Print-Ausgabe, 19.12.2018)