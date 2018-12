Italien einigt sich mit EU über Budgetentwurf

Italien hat sich nach Angaben des Wirtschaftsministeriums im Haushaltsstreit mit der EU-Kommission geeinigt. Nach übereinstimmenden italienischen Medienberichten bestätigte der italienische Finanzminister Giovanni Tria die Einigung über seinen Sprecher,. Der Sprecher sagte am Dienstag, eine formelle Vereinbarung werde am Mittwoch in Brüssel geschlossen. Die Kommission, die eine Einigung noch nicht bestätigte, hatte den Haushaltsentwurf der Regierung in Rom im Oktober zurückgewiesen, weil sie in ihm einen klaren Verstoß gegen die EU-Regeln sah.

Daher leitete sie erste Schritte für ein Defizitverfahren ein. In der vergangenen Woche legte Italien einen neuen Plan mit einem geringeren Defizit vor. Daraufhin gab es intensive Verhandlungen zwischen beiden Seiten.

Am Dienstag hatte Wirtschafts- und Finanzminister Giovanni Tria dem EU-Wirtschaftskommissar Pierre Moscovici die Änderungen zum Budgetplan vorgestellt, zu denen sich die Regierung in Rom entschlossen hat, um das Defizitziel 2019 von 2,4 auf 2,04 Prozent zu reduzieren. Italien hat Einsparungen von vier Milliarden Euro in den Budgetentwurf eingebaut, um das Defizit zu drücken. Die Kostenersparnisse sollen durch Streichungen bei der Unterstützung für Arme kommen sowie bei den Vorschlägen für ein früheres Renteneintrittsalters.

Der Budgetplan, der in Rom bereits von der Abgeordnetenkammer verabschiedet wurde, muss jedoch noch vom Senat gebilligt werden. Italien hat eine hohe Gesamtverschuldung von rund 2,3 Billionen Euro, das entspricht mehr als 130 Prozent der Wirtschaftsleistung. Das Land wäre daher nach den Euro-Schuldenregeln verpflichtet, sein Budget längerfristig anzupassen.

(APA/Reuters/red.)