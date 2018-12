Schwedisches Einkaufszentrum verkauft nur recycelte Waren

Während Umweltministerin Elisabeth Köstinger (ÖVP) die EU mit der vereinbarten Plastikreduzierung und entsprechenden Verboten weltweit als Vorreiter, bejubelt, machen die Schweden Nägel mit Köpfen. Das Land gilt in vielen Bereichen als Vorreiter. So das sich der EU-Staat das Ziel gesetzt, bis 2045 vollkommen klimaneutral zu sein. Auch in Sachen Recycling können die Skandinavier einiges vorweisen. Gut 99 Prozent des normalen Hausmülls werden wiederverwertet. Davon rund die Hälfte zur Energiegewinnung verbrannt. Und nun ein Einkaufszentrum, das ausschließlich recycelte oder nachhaltig produzierte Produkte verkauft, berichtet das Magazin "Stern".

Die Waren zur Wiederverwertung kommen stilgerecht von den Kunden. Ein längst durchgesessenes Sofa kommt dann nicht wie sonst üblich zum Sperrmüll, sondern in die ReTuna Återbruksgalleria. So heißt das Einkaufszentrum westlich von Stockholm gelegen. Etwa 1,5 Stunden braucht man mit der Bahn von der Hauptstadt nach Eskilstuna. "Wenn man bei uns hinausgeht, sollte man das Gefühl haben, etwas Gutes für die Umwelt getan zu haben", sagt Anna Bergström, die Center Managerin.

Im Einkaufszentrum wird die Ware vor dem Verkauf sorgfältig geprüft und wenn möglich, repariert oder renoviert. Der Rest landet dann tatsächlich im Recyclingsystem. Die Waren werden in 14 Shops vertrieben. Neben Möbeln bekommen auch Kleidung, Computer, Audio-Zubehör, Spielsachen, Fahrräder und sogar Gartengeräte sowie Baustoffe eine zweite Chance.

Der Foodcorner der ReTuna Återbruksgalleria bietet ausschließlich Bio und regionale Produkte an. In dem Gebäude ist zudem eine Recycling-Hochschule untergebracht.

Und es könnte bald eng werden. Das Konzept kommt bei den Schweden gut an und Pläne für weitere Geschäfte werden bereits gewälzt.

