Handel: "Aufwind im Weihnachtsgeschäft ist ausgeblieben"

Der stationären Einzelhandel weist für die erste Dezemberhälfte einen Umsatzrückgang von einen Prozent im Vergleich zum Vorjahr aus. Der Start ins Weihnachtsgeschäft war mit minus zwei Prozent am 1. Adventsamstag verhalten. Zwar übertrafen die Weihnachtsumsätze am 8. Dezember das Vorjahresniveau mit einem Plus von sechs Prozent gegenüber dem Feiertag im Vorjahr deutlich, der 2017 auf einen Freitag fiel. Der 3. Adventsamstag schließt aber erneut mit einem Minus von einem Prozent unter dem Niveau des Vorjahres, berichtet die Wirtschaftskammer in einer Aussendung.

„Im Weihnachtsgeschäft 2018 ist - nach einem matten Start - auch in den darauffolgenden Tagen und Wochen der Aufwind ausgeblieben“, kommentierte Peter Buchmüller, Obmann der Bundessparte Handel in der Wirtschaftskammer Österreich (WKÖ), die Umsatzentwicklung.

Branchensieger im bisherigen Weihnachtsgeschäft ist der Spielwareneinzelhandel mit plus drei Prozent. Daneben konnte nur mehr der Lebensmittelhandel ein Plus ausweisen. Alle übrigen Branchen sind im Minus oder bei +/- 0 Prozent.

Onlinehandel deutlich besser

Deutlich besser lief bisher das Online-Weihnachtsgeschäft. Der österreichische Onlinehandel entwickle sich erneut deutlich dynamischer als der stationäre Einzelhandel, das Wachstum sei mit einem Plus von fünf Prozent jedoch geringer aus als im Vorjahr, analysierte Iris Thalbauer, Geschäftsführerin der Bundessparte Handel in der WKÖ. Die Weihnachtsumsätze im Online-Geschäft werden sich heuer auf rund 112 Millionen Euro belaufen. Unter dem Strich werde das ein Plus von etwa fünf Millionen Euro, so Thalbauer weiter.

Der Internet-Einzelhandel wird knapp sieben Prozent zum gesamten Weihnachtsgeschäft im heimischen Einzelhandel beitragen. 93 Prozent des Weihnachtsgeschäfts werden in Österreich aber nach wie vor im stationären Einzelhandel erwirtschaftet.

(red.)