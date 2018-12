Wie viele Beschäftigte mit dem Computer im Job zu tun haben

Anfang 2018 hatten 87 Prozent der Bevölkerung in der Europäischen Union (EU) im Alter zwischen 16 und 74 Jahren das Internet in den letzten zwölf Monaten mindestens einmal genutzt. Dabei haben 2018 rund 74 Prozent der Erwerbstätigen das Internet beruflich genutzt. Laut Eurostat-Daten vom Donnerstag lag Österreich mit knapp über 80 Prozent an achter Stelle unter den 28 EU-Staaten. Spitzenreiter waren die Niederlande, Schlusslicht Rumänien.

Bei den häufigsten beruflichen Tätigkeiten, die mit Computern, Laptops, Smartphones, Tablets oder anderen tragbaren oder elektronischen Geräten erledigt wurden, handelte es sich um den Austausch von E-Mails oder die Eingabe von Daten in Datenbanken.

Für 16 Prozent der Beschäftigten in der EU hat sich 2018 ihre Hauptaufgabe durch neue Software oder computergesteuerte Geräte geändert. Dänemark nahm hier mit 27 Prozent den Spitzenplatz ein. Zypern war mit nur drei Prozent Letzter. Österreich rangierte mit knapp 15 Prozent unter dem EU-Durchschnitt.

(APA/red.)