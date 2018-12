Wenn Filialen die Bank wechseln

Wien. Sechs neue Filialen hat die Oberbank heuer in Deutschland eröffnet, 2019 sollen es weitere neun sein. Mit 43 Niederlassungen wird dann gut ein Viertel aller Filialen der Bank, die ihr Stammgebiet in Oberösterreich und Salzburg hat, aber auch in Wien, Ungarn, Tschechien und der Slowakei aktiv ist, in Deutschland liegen. Und da die Expansion bei Österreichs nördlichem Nachbarn derzeit auch am stärksten erfolgt, „werden wir mittelfristig sicherlich den 50er erleben“, so Oberbank-Chef Franz Gasselsberger im Gespräch mit der „Presse“.

("Die Presse", Print-Ausgabe, 21.12.2018)