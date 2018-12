Wo in Österreich die meisten Lkw fahren

Der Lkw-Verkehr auf Österreichs Autobahnen und Schnellstraßen hat 2018 zugenommen. Das zeigt eine VCÖ-Analyse auf Basis von Daten der Asfinag. Bei 96 von 106 ausgewerteten Zählstellen nahm der Lkw-Verkehr um mehr als zwei Prozent zu, bei 56 sogar um mehr als vier Prozent.

In der Schweiz hingegen nahm auch heuer der Alpentransit ab. Allein über den Brenner fahren dreimal so viele Lkw fahren wie auf allen Schweizer Alpenrouten zusammen. Um die massive Zunahme des Lkw-Verkehrs zu bremsen, braucht es nach Ansicht des Verkehrsclubns Österreich (VCÖ) neben dem Ausbau der Bahn auch verstärkte Lkw-Kontrollen, eine höhere Lkw-Maut und die Abschaffung der Steuerbegünstigung von Dieseltreibstoff.

Die meisten Lkw waren auf der A1 bei Haid in Oberösterreich in den ersten elf Monaten unterwegs. Gegenüber dem Vergleichszeitraum des Vorjahres nahm hier die Anzahl der Lkw um rund 220.000 zu. Auch heuer ist das der Abschnitt in Österreich mit dem meisten Lkw-Verkehr.

"Die rechte Spur auf Autobahnen ist zur rollenden Lagerhalle geworden. Der Lkw-Verkehr nimmt stärker zu als die Wirtschaft wächst. Ein Zeichen dafür, dass der Lkw-Transport zu billig ist", stellt VCÖ-Experte Markus Gansterer fest.

In Österreich wird Diesel steuerlich begünstigt, kritisiert die VCÖ. Dass die externen Kosten nicht zur Gänze in die Lkw-Maut eingerechnet werden, liege an den EU-Vorgaben. Dass aber nicht der gesamte bestehende Spielraum genutzt wird, liege an Österreich. Auch könnte Österreich die Lkw-Kontrollen deutlich erhöhen, so der VCÖ in der Aussendung.

(red./herbas)