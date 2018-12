Wenn sich zwei Riesen die Lieferwelt aufteilen

Wien. Die Geschichte könnte man so erzählen: Der weltgrößte Lieferdienst, Delivery Hero, nimmt angesichts verpasster Gewinnziele, hoher Werbekosten und einer fallenden Aktie dankend eine Milliarde von seinem niederländischen Rivalen, Takeaway, und räumt auf dem deutschen Heimmarkt das Feld.

Doch gerade diese Lesart wollen beide Unternehmen vermeiden. Bei ihrer Transaktion soll es keinen Verlierer geben. So traten sie in einer gemeinsamen Aussendung Seite an Seite an die Öffentlichkeit und betonten, wie jeder von dem Deal profitieren würde.

Aufreibender Zweikampf

Die Gerüchte über ihren Zusammenschluss hatten sich bereits zu lang und hartnäckig gehalten, um frei erfunden zu sein: Den Lieferdiensten könnte ihr aufreibender Zweikampf um die Gunst der Kunden zu mühsam werden, hieß es. Die bunten Zustellflotten mit Namen wie Mjam, Foodora und Lieferservice könnten eines Tages unter demselben Kommando stehen. Wie viele oft dementierte Gerüchte bewahrheitete sich auch dieses am Freitag – wenn auch nur in Deutschland.

Delivery-Hero-Gründer Niklas Östberg muss jetzt zwar die 400 Deutschland-Mitarbeiter in seiner internationale Firmenzentrale in Berlin an seinen ewigen Konkurrenten, Jitse Groen, abgeben. Er will aber größer und langfristiger denken: Die Transaktion „verbessert unsere Positionierung“, schreibt Östberg. Delivery Hero bekam von Takeaway 930 Mio. Euro: 508 Mio. Euro in bar und einen 18-prozentigen Anteil am Rivalen im Wert von 422 Mio. Euro. Jetzt, da die Kassen wieder besser gefüllt sind, sollen 250 Mio. Euro direkt in die Expansion fließen – und diese wird, wie es aussieht, eher in Wachstumsmärkten wie Asien, Nahost und Lateinamerika als in Europa stattfinden.

Um Östbergs Plan zu verstehen, darf man nicht die eurozentrische Brille aufsetzen und nur die Werbeschlachten in Ländern wie Deutschland und Österreich sehen, wo beide Firmen viel Geld verbrannten. Erst kürzlich bezifferte Delivery Hero das Marktpotenzial in seinen 41 Märkten mit 500Mrd. Euro. Der Essensmarkt ist global, und die Chefs in Amsterdam und Berlin kamen offensichtlich zu dem Schluss, dass sie in Europa etwas Kraft sparen und die Möglichkeiten international untereinander aufteilen könnten.

So bekommt Groen den für die Amsterdamer überlebenswichtigen deutschen Markt zugesprochen, auf dem er einen guten Teil seines Umsatzes von zuletzt knapp 200 Mio. Euro macht. Takeaway ist stark in Europa verhaftet. Seine Zusteller liefern in zehn europäischen Märkten, in Israel und Vietnam. Delivery Hero ist mit seinen 41 Märkten und 544 Mio. Euro Umsatz 2017 deutlich größer und internationaler aufgestellt. Östberg setzt auf schnelles Wachstum – was ihn zuletzt erneut den Gewinn kostete. Er will seinen Umsatz laut der gestrigen Ankündigungen bereits 2019 auf bis zu 1,15 Mrd. Euro steigern. Dabei hat er auch schon den Verlust einkalkuliert: 270 bis 320 Mio. Euro.

Deutsche Ordnung

Groen fährt einen Gang langsamer und leiser. Als ersten Schritt will er in Deutschland die Konkurrenzmarken einstampfen, weniger Kampfwerbung schalten und alles aus dem Markt herausholen, den er ab 2019 maßgeblich dominiert. „Nur Spieler von ausreichender Größe werden Gewinne schreiben“, sagte Jitse Groen am Freitag nur vage zum Deal.

Die Aktionäre dankten beiden Konzernen am Freitag für den Schulterschluss, wobei die Takeaway-Aktie mit einem stundenlangen Plus von gut 30 Prozent deutlicher Tagessieger war. Damit ist aber erst das Match um Deutschland entschieden. Die Grenzen im globalen Lieferservicegeschäft werden gerade gezogen.

("Die Presse", Print-Ausgabe, 22.12.2018)