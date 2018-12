Umrüstung auf E-Autos kostet Jobs bei VW

Wien. Elektroautos sind die Zukunft. Das weiß man inzwischen auch bei Volkswagen. Doch weil die Produktion dieser Autos als weniger aufwendig gilt, werden Arbeitsplätze verloren gehen. An den VW-Standorten Emden und Hannover könnten deshalb bis zu 7000 Arbeitsplätze wegfallen, allerdings nur dann, wenn Altersteilzeitregelungen voll ausgeschöpft werden. Das bisher in Emden gefertigte Modell Passat wird künftig zu Škoda nach Tschechien verlagert. Stattdessen soll ein E-Kleinwagen für unter 20.000 Euro, neben Limousinen mehrerer Marken, gebaut werden. In Hannover soll der E-Kleinbus ID Buzz entstehen und noch ein weiteres großes Elektroauto. Der „Bulli“ bleibt an dem Standort. (ag.)

("Die Presse", Print-Ausgabe, 22.12.2018)