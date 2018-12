Neue Regeln für Taxi und Uber könnten kommen

Die heimische Taxi- und Mietwagenbranche steht womöglich vor einem Umbruch. Durch eine Reform könnten Taxi und Mietwagen zu einem Einheitsgewerbe zusammengefasst werden, hieß es aus Branchenkreisen. Von der Wirtschaftskammer Wien, die in die Causa involviert ist, heißt es, "eine Adaptierung des Gelegenheitsverkehrsgesetzes ist derzeit in Bearbeitung". Verkehrsministeriumssprecher Volker Höferl sagte, er könne bestätigen, dass es im ersten Quartal 2019 hier etwas geben werde. Über Details hüllt man sich in Schweigen.

Im Taxigewerbe, wo manche Taxiunternehmer wegen der Uber-Konkurrenz über Umsatzeinbrüche von bis zu 40 Prozent klagen, gibt es fixe Preise mit Fahrpreisanzeiger (Taxameter), bei Mietwagen kann der Preis hingegen frei vereinbart werden. Mietwagen-Fahrer müssen aber nach jeder Fahrt wieder in die Betriebsstätte zurückkehren. Der US-Fahrdienstvermittler Uber ist seit 2014 in Wien aktiv und arbeitet in der Bundeshauptstadt mit zahlreichen Mietwagenunternehmen zusammen, die über 2.000 Fahrer verfügen.

IHS fordert weniger Regulierungen

Die Taxifahrer fordern ein Einheitsgewerbe nach den Regeln der Taxis, was zur Folge hätte, dass sich Uber an die fixen Tarife halten müsste. Auch das Institut für Höhere Studien (IHS) ist für ein gemeinsames Gewerbe, aber nicht nach den Regeln der Taxler. Das IHS fordere weniger Regeln, so Studienautor Jan Kluge im "Ö1-Morgenjournal". Heute gebe es über Apps bessere Möglichkeiten Transparenz für den Kunden herzustellen als über einheitliche Tarife, so der IHS-Experte. Der Taxitarif sei der falsche Weg. Im Gegenteil, sagte Kluge, der Tarif müsse freigegeben werden und die Rückkehrpflicht für die Mietwagen beendet werden, also weniger Regulierungen als bisher.

Von einer solchen Reform würden vor allem die Kunden durch niedrigere Preise profitieren. Außerdem würde das zu einer höheren Kundenzufriedenheit führen, glaubt man beim IHS. Aber auch die Taxifahrer würden durch den Wegfall der fixen Tarife mehr Geschäft machen. Ein Wettbewerb mit Dumpingpreisen befürchte man nicht. so Kluge weiter.

Kein Rückzug geplant

Im Jahr 2018 chauffierte Uber in Wien nach eigenen Angaben rund 200.000 Fahrgäste. Uber versteht sich als Fahrdienst und nicht als Taxi-Unternehmen und bietet seine Plattform zur Fahrdienstvermittlung an. Die Partnerfirmen von Uber sind in Wien mit einer Mietwagenkonzession tätig und daher nicht an die Taxigebühren gebunden. Die Fahrer müssen aber nach jeder Fahrt in die Zentrale zurückkehren bzw. alle Aufträge am Firmensitz entgegennehmen. Nur wenn es am Nachhauseweg einen Folgeauftrag gibt, müssen die Fahrer nicht in die Zentrale.

Die Wiener Taxi-Funkzentrale 40100 macht nun laufend Probefahrten und hält fest, wie die Fahrt abgewickelt wurde. Das Gericht hat bisher Exekutionsbewilligungen in Höhe von 680.000 Euro gegen Uber ausgestellt. Uber hat aber bis dato noch keine Strafe bezahlt.

"Auch wenn Uber rechtskräftig verurteilt würde, wollen wir uns nicht aus Wien zurückziehen", sagte Uber-Österreich-Chef Essl. Die offenbar geplante Reform des Taxi- und Mietwagengewerbes sieht Essl positiv, solange sie Chancengleichheit bringt. "Fixe Preise und eine restriktive Vergabe von Fahrerlizenzen wären bei einem Einheitsgewerbe aber kontraproduktiv", warnt der Uber-Österreich-Chef. Durch fixe Preise würde das Nachfrageelement wegfallen und "UberX wie in bisheriger Form nicht weiter existieren".

