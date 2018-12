Die Österreicher mögen den Euro und wollen mehr sparen

Wien. Sechs Jahre nach der europäischen Schuldenkrise haben die Österreicher ihre Begeisterung für den Euro wiederentdeckt. Drei Viertel der Bevölkerung sind mit der Gemeinschaftswährung zufrieden. Das zeigt eine aktuelle Umfrage der Oesterreichischen Nationalbank (OeNB). Damit hat die Zustimmung zum Euro wieder genau jenes Niveau erreicht, das sie bei der Euroeinführung als Buchgeld Anfang 1999 hatte.

„Der Euro hat sich bewährt. Für Österreich als kleine, offene Volkswirtschaft war er von großem Vorteil. Das alles lässt sich anhand von Zahlen belegen“, so Nationalbank-Chef Ewald Nowotny. Die europäische Währung wurde Anfang 1999 zunächst als Rechnungseinheit eingeführt. 2002 kam dann das Bargeld hinzu. Heute entfällt etwa ein Fünftel der globalen Währungsreserven bereits auf den Euro.

Bei den Zahlungen im Welthandel erreicht der Euro schon einen Anteil von 36 Prozent – und liegt damit nur knapp hinter dem Dollar, der bei 40 Prozent liegt. Gerade angesichts der aggressiven Handelspolitik haben europäische Notenbanker und Politiker zuletzt zu einer weiteren Stärkung des Euro aufgerufen. Nowotny selbst sprach sich in einem Interview mit der „Presse“ kurz vor Weihnachten für die Einführung gemeinsamer Anleihen („Eurobonds“) aus. Die USA würden den „Dollar als Waffe“ einsetzen, und Europa brauche Mittel, um dem entgegenzuwirken, so Nowotny. Deutschland und Frankreich arbeiten derzeit an der Etablierung einer neuen Agentur, die den Handel mit dem Iran ermöglichen soll, ohne in den Bannstrahl der neuen US-Sanktionen gegen das Land zu geraten.

Gute Aussichten für 2019

Die Konjunktur in Österreich bleibe indes gut, so die Nationalbank. Für das Gesamtjahr 2019 erwartet die OeNB ein Wachstum von rund zwei Prozent. Der Familienbonus soll einen zusätzlichen Schub geben.

Dieser Optimismus kommt auch bei den Österreichern an. Ganze 44 Prozent wollen im kommenden Jahr mehr sparen, wie eine Umfrage der ING zeigt. Mehr als ein Drittel der Österreicher erwarten für das kommende Jahr eine gute oder sehr gute Finanzlage für sich. Besonders zuversichtlich ist man im Westen. So geben 47 Prozent der Vorarlberger und 57 Prozent der Tiroler eine gute oder sehr gute persönliche Finanzprognose ab. Am wenigsten zuversichtlich sind die Burgenländer mit knapp 24 Prozent. Aber: 32 Prozent der Österreicher beschäftigen sich gar nicht mit ihren Finanzen und lassen auch das kommende Jahr einfach auf sich zukommen. (red.)

("Die Presse", Print-Ausgabe, 28.12.2018)