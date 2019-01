Wendepunkt in China: Weniger Investitionen, mehr Konsum

Wien. Der Österreicher David Hauner gilt als einer der profundesten Kenner der Schwellenländer, allen voran China und Osteuropa. Der Chefökonom für Schwellenländer bei der Bank of America Merrill Lynch in London meint im Gespräch mit der „Presse“, dass China vor einem ökonomischen Paradigmenwechsel stehe und dieser die Weltwirtschaft nachhaltig beeinflussen werde. „Wir stehen an einem wichtigen Wendepunkt“, sagt Hauner.

("Die Presse", Print-Ausgabe, 31.12.2018)