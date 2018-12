Venedig prüft Eintrittskarte für Touristen

Rom. Venedig könnte im kommenden Jahr eine Eintrittskarte für Touristen einführen. Laut einer im Budgetplan der Regierung in Rom enthaltenen Maßnahme, die 2019 wirksam wird, dürfen Gemeinden einen Betrag zwischen 2,50 Euro und 5,00 Euro für Besucher einführen, die den Stadtkern besichtigen wollen. Die Eintrittskarte soll die Touristensteuer ersetzen, die derzeit von mehreren Gemeinden eingehoben wird.

Venedig werde laut Medienberichten davon besonders profitieren und die Eintrittskarte für Besichtigungen der Lagunenstadt daher einführen. Noch unklar ist, wie die Beträge eingehoben werden sollen.

Bereits in diesem Jahr wurden in Venedig zu Spitzenzeiten Drehkreuze aufgestellt. Damit konnte die Polizei Touristen an mehreren Stellen der Stadt den Zugang versperren und sie auf andere Wege umleiten. Seit dem Zweiten Weltkrieg ist die Zahl der Einwohner von 175.000 auf ein Rekordtief von weniger als 55.000 Menschen gefallen. Noch im Jahr 2000 zählte die Lagunenstadt 66.386 Einwohner. Dafür tummeln sich zu Spitzenzeiten bis zu 130.000 Touristen in der Lagunenstadt. Die Einheimischen betrachten diese Entwicklung mit Sorge. Einer Studie zufolge wäre die Stadt für maximal 7,5 Millionen Touristen im Jahr ausgerichtet. Zuletzt kamen aber mehr als 28 Millionen Besucher pro Jahr. (APA)

("Die Presse", Print-Ausgabe, 31.12.2018)