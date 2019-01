20 Jahre Euro: Vertrauen in Währung höher

Wien. Das Vertrauen der Österreicher in den Euro ist gestiegen. Zu diesem Ergebnis kommt eine Umfrage der Österreichischen Gesellschaft für Europapolitik (ÖGfE), die am Neujahrstag veröffentlicht wurde. Demnach haben 45 Prozent großes und weitere zwölf Prozent sehr großes Vertrauen in die Währung, zwei Drittel glauben an den langfristigen Bestand des Euro.

Vor 20 Jahren, am 1. Jänner 1999, ist der Euro als Buchgeld eingeführt worden. In der Finanzkrise erlebte die Gemeinschaftswährung einen Vertrauenseinbruch. „Zwar ist das Vorkrisenniveau noch nicht erreicht. Gegenüber dem Tiefstwert von Herbst 2012 hat sich das Euro-Vertrauen jedoch um 19 Prozentpunkte gesteigert“, erklärte ÖGfE-Generalsekretär Paul Schmidt. „Nach einer Phase der Stagnation ist das Euro-Vertrauen in den vergangenen zwei Jahren um neun Prozentpunkte gestiegen, während die Zahl jener, die dem Euro nicht vertrauen, um 14 Prozentpunkte gesunken ist“, so Schmidt.

34 Prozent sind skeptisch

34 Prozent haben aber nach wie vor geringes und zwei Prozent sogar sehr geringes Vertrauen in den Euro, geht aus der im Dezember 2018 unter 530 Teilnehmern durchgeführten Befragung hervor. (APA)

("Die Presse", Print-Ausgabe, 02.01.2019)