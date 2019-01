Chinas Industrie durch Zollkrieg belastet

Peking. Die USA und China haben am Neujahrstag aus Anlass der Aufnahme diplomatischer Beziehungen vor 40 Jahren den weiteren Ausbau ihrer Zusammenarbeit angekündigt. Die Geschichte habe gezeigt, dass eine Kooperation für beide Seiten am besten sei, hieß es in der Erklärung, die von der amtlichen Nachrichtenagentur Xinhua veröffentlicht wurde – ungeachtet des schwelenden Handelskonflikts zwischen beiden Ländern.

Donald Trump und Xi Jinping hatten sich Anfang Dezember am Rande des G20-Gipfels in Argentinien auf einen Waffenstillstand im Handelskonflikt geeinigt und die Aussetzung weiterer Strafzölle vereinbart. Im Jänner wollen sich Unterhändler aus Washington und Peking erneut zusammensetzen.

Der Handelsstreit wird für Chinas Wirtschaft zunehmend zur Belastung. In seiner Neujahrsansprache meinte Jinping freilich, sie habe sich 2018 in einer „vernünftigen Größenordnung“ bewegt. China sieht sein Wachstumsziel von 6,5 Prozent für 2018 (2017: 6,9 Prozent) immer noch in Reichweite, für das neue Jahr wird aber ein Rückgang erwartet. Die Weltbank prognostiziert für 2019 ein Wirtschaftswachstum von 6,2 Prozent – nach internationalen Maßstäben ein solider Wert, für China aber die schlechteste Wirtschaftsentwicklung seit fast 30 Jahren.

Zum Jahresende hat sich die Stimmung in Chinas Industrie jedenfalls weiter eingetrübt. Sie ist zum ersten Mal seit mehr als zwei Jahren geschrumpft. Der offizielle Einkaufsmanagerindex der zweitgrößten Volkswirtschaft fiel im Dezember von 50 auf 49,4 Punkte. Über 50 Punkten ist von einer Expansion der industriellen Tätigkeit auszugehen, darunter von einem Rückgang. (ag/red.)

("Die Presse", Print-Ausgabe, 02.01.2019)