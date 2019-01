Exportboom, aber noch kein griechisches Wunder

Athen. Es hört sich gut an: In den ersten neun Monaten 2018 wuchs die griechische Wirtschaft um zwei Prozent. Verantwortlich dafür waren der leicht anziehende Konsum und vor allem die Exporte, die um die acht Prozent zulegten. Ist Griechenland tatsächlich auf dem Weg zu einer exportorientierten Wirtschaft, wie in den Krisenjahren immer wieder als Ziel postuliert? Die Antwort lautet: Nein, ist es nicht.

("Die Presse", Print-Ausgabe, 04.01.2019)