Billig-Airlines bringen Wien ein Rekordjahr

Wien. Mit einem Plus von 10,8 Prozent hat der Flughafen Wien im Vorjahr das selbst gesteckte Ziel geknackt. 27,037 Millionen Passagiere sind neuer Rekord. Damit liegt der Airport in der Prognose vom November.

Das zweistellige Wachstum – ein Novum in den vergangenen zehn Jahren – basiert in erster Linie auf dem starken Auftritt der Billig-Airlines. Gleich mehrere Gesellschaften – Laudamotion, Wizz Air, Level – haben sich in die Lücke nach der Pleite von Air Berlin und Niki gesetzt. Aber auch der Platzhirsch AUA habe zugelegt, sagt Flughafen-Vorstand Julian Jäger.

Auch der Langstreckenverkehr wurde ausgebaut. Im Verkehr nach Ostasien gab es sogar Zuwächse um gut ein Drittel. 2018 wurde der Flughafen Wien von 74 Fluggesellschaften angeflogen. Ab Schwechat waren 205 Flugziele direkt erreichbar, rund zehn mehr als im Jahr davor.

Generell profitierte die Luftfahrt in Europa im Vorjahr von der guten Konjunktur und dem florierenden Tourismus. Auch gab es einen gewissen Nachzieheffekt, nachdem es in Jahren davor eher unterdurchschnittliches Wachstum gab. Viele Flughäfen und Fluglinien melden Rekordzahlen (siehe nebenstehender Bericht). „Mit den 10,8 Prozent Wachstum im Jahr 2018 sind wir bei jenen, die am stärksten gewachsen sind“, sagte Jäger.

Mehr Umsatz und Gewinn

Der Passagierrekord dürfte sich auch in einem Anstieg von Umsatz und Gewinn niederschlagen. Im November prognostizierte der Vorstand einen Umsatz von über 770 Mio. Euro und ein Nettoergebnis von mehr als 148 Mio. Euro. Das verspricht auch eine höhere Dividende.

Für Jäger und seinen Vorstandskollegen Günther Ofner sind die Zahlen Munition im Kampf um die dritte Piste. Der Bau hängt allerdings noch an Entscheidungen der Höchstgerichte. Eine Inbetriebnahme könnte im besten Fall im Jahr 2030 erfolgen. (APA/eid)

("Die Presse", Print-Ausgabe, 04.01.2019)