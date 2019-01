Mittlere Wohnungspreise in Manhattan unter eine Million Dollar gefallen

Exquisite Schnäppchenjäger aufgepasst: Der Medianpreis für Eigentums- und Genossenschaftswohnungen im New Yorker Nobelstadtteil Manhattan ist zum Jahresende 2018 unter eine Million Dollar gefallen. Das ist erstmals seit drei Jahren der Fall, berichtete die "Financial Times" (Freitagsausgabe). Konkret gab der Medianpreis demnach um 5,8 Prozent auf 999.000 Dollar nach.

Ein Grund für den Rückgang ist laut Steven James, Chef der US-Immobiliengesellschaft Douglas Elliman, dass es weniger Käufer aus Russland und China gibt. Just als mehr Wohnungen im Nobel-Stadtteil von New York auf den Markt gekommen seien, sei auch die Zahl der potenziellen Käufer gesunken, so der Immobilienexperte. Zuvor - im Jahr 2017 - seien die Preise wegen relativ vieler Käufer bei einem geringeren Angebot noch angestiegen. "Die Verkäufer erhalten endlich die Nachricht, dass sie den Preis, den sie vor drei oder vier Jahren erwarteten, nicht erwarten können", sagt James. "Und ich denke, die Käufer sind viel sparsamer geworden."

James zufolge könnte preisbedingt mehr Interesse an Immobilien in New York außerhalb von Manhattan entstehen. Der Markt im Stadtteil Brooklyn sei "immer noch stark". Der Stadtteil Queens biete "enormes Potenzial".

Median Der Median ist ein Mittelwert. Der Median der Messwerte einer Urliste ist derjenige Messwert, der genau „in der Mitte“ steht, wenn man die Messwerte der Größe nach sortiert.

(APA)