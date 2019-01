„Jetzt hat es halt die Werners erwischt“

"Wo soll ich anfangen“, fragt Florian Werner und sein Blick verrät, dass ihm so gar nicht nach Geschichtenerzählen zumute ist. Schon gar nicht, wenn es um die Geschichte seines Familienunternehmens geht, das seine Eltern in Jahrzehnten aufgebaut haben und das unter seine Ägide beinahe zugrunde gegangen wäre.



Werners Geschichte beginnt mit seinen „Wanderjahren“, wie er es nennt. Nachdem er die Hotelfachschule in Salzburg absolviert hatte, tingelte er, der Sohn des bekannten Hoteliers Adi Werner, durch die Welt. Bermuda, Los Angeles, Hongkong. Irgendwann – „eh zu früh“ – musste er wieder nach Hause nach St. Christoph am Arlberg. Um sich langsam daran zu gewöhnen, den elterlichen Betrieb zu übernehmen, erzählt er. Im Jahr 2000 wurde er schließlich Geschäftsführer. „Ich war nicht reif genug“, weiß er heute.

("Die Presse", Print-Ausgabe, 06.01.2019)