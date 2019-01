Konzerthaus-Intendant Naske: „Antworten auf Sehnsüchte zu geben ist unser Geschäft“

Für das Wiener Konzerthaus beginnt das Jahr 2019 so gut wie schon seit vielen Jahren nicht. Zum ersten Mal seit 2001 ist es endlich wieder schuldenfrei. Nach jahrelangen, mühsamen Verhandlungen mit dem Bund und der Stadt Wien fand man gemeinsam mit der Wiener Konzerthausgesellschaft eine Lösung, um das Haus von dem millionenschweren Ballast zu befreien.



Die Generalsanierung des über hundert Jahre alten Gebäudes hatte das Konzerthaus in arge finanzielle Nöte gebracht. Ein 6,4 Mio. Euro hoher Kredit belastete seitdem den privaten Verein, die Wiener Konzerthausgesellschaft. Das versuchte auch Intendant Matthias Naske der Öffentlichkeit immer wieder mit alarmierenden Botschaften klarzumachen: „Das Wiener Konzerthaus ist bankrott“, sagte der Konzerthaus-Chef etwa in einem Interview im September 2013. Kurz zuvor hatte er von seinem Vorgänger Bernhard Kerres den Chefsessel übernommen, nachdem Kerres überraschend seinen Abgang mit Saisonende verkündet hatte. Noch in einem Gespräch mit der „Presse“ im Mai 2017 zeigte sich Naske darüber enttäuscht, mit der Politik bisher keinen gemeinsamen Weg gefunden zu haben, um die Schulden des Konzerthauses zu tilgen. Die mangelnde Bereitschaft von Bund und Stadt, einen Konsens zu finden, führte er auf folgenden Umstand zurück: „Das Problem, das die öffentliche Hand mit uns hat, ist, dass wir ein privater Rechtsträger sind. (...) Ich hatte die Naivität zu glauben, es sei egal, wer Träger ist. Es gehe nur um die Sache. Das aber stimmt nicht.“ Ob die öffentliche Hand Geld fließen lässt, hänge vielmehr vom institutionellen Hintergrund einer Organisation ab. Kurz gesagt: Privates Engagement fördert der Staat nicht so gern wie sein eigenes. „Das ist für mich ein enttäuschender politischer Ansatz“, resümierte Naske bitter. „Denn ein Politiker hat seine Gestaltungsmacht optimal für die Sache und nicht für die Strukturen zu nutzen.

("Die Presse", Print-Ausgabe, 06.01.2019)