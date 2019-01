Viel Boden, viel Geld – wo die EU-Agrarförderungen versickern

Wien. 60 Milliarden Euro gibt die EU derzeit jedes Jahr für die Subventionierung der europäischen Landwirtschaft aus. Allzu lange wird das allerdings nicht mehr so sein. Die Mitgliedsländer verhandeln über Höhe und Verteilung der Fördermittel für die nächste Periode, die ab 2021 sieben Jahre lang gelten wird. Sicher ist bisher nur, dass die meistgeförderte Branche Europas auf einen Teil des Kuchens verzichten muss, da die Briten nach ihrem Ausstieg aus der EU nicht mehr ins Budget einzahlen werden. Diskutiert wird ein Schrumpfen der Fördergelder auf 46 Milliarden Euro im Jahr. Der Anteil am EU-Budget soll von 40 auf 30 Prozent sinken.

Der am Mittwoch veröffentlichte Agrar-Atlas der Heinrich-Böll-Stiftung und der Umweltorganisation Bund zeigt, dass ein simples Senken der Fördermittel wenig bringen wird. Der Fehler liege im System: Sieben von zehn Milliarden werden als simple Flächenprämien vergeben, die sofort fließen, wenn EU-Bürger Ackerland besitzen. Je mehr Hektar Land ein Bauer sein Eigen nennt, desto höhere Zuzahlungen erhält er von der EU. Nur ein Viertel der Förderungen ist an Bedingungen geknüpft und fließt in den Biolandbau, Umweltschutz oder die Ländliche Entwicklung.

Jeder Dritte gibt auf

Die Folge: 20 Prozent aller Berechtigten kassieren 80 Prozent der vorhandenen Fördergelder. Nicht immer sind das überhaupt Landwirte. Jeder zweite Acker in der EU ist gepachtet, die Direktzahlungen gehen dann oft an die Landeigentümer statt an die Bauern.

Diese Bevorzugung der großen Betriebe beschleunigt auch das Hofsterben in Europa. Zwischen 2003 und 2013 hat ein Drittel aller Höfe aufgegeben. In Österreich hat sich der Trend zuletzt zwar verlangsamt, dennoch sperren immer noch sieben heimische Bauern am Tag ihren Betrieb zu.

Die umstrittenen Direktzahlungen sollen laut einem EU-Kommissionsvorschlag in der neuen Förderperiode immerhin auf 100.000 Euro pro Betrieb gedeckelt werden. Diese Deckelung werde politisch als großer Erfolg verkauft, sei laut Experten aber leicht zu umgehen (z. B. durch Teilungen des Betriebs auf dem Papier innerhalb der Familie), warnt die Umweltschutzorganisation Global 2000, Österreichs Kooperationspartner der Heinrich-Böll-Stiftung beim Agrar-Atlas. Österreich hat in der aktuellen Förderperiode bis 2020 rund 4,8 Milliarden Euro als Direktzahlungen erhalten. Anders als bei den meisten Mitgliedstaaten ist der Einfluss der reinen Flächenprämien hierzulande aber relativ gering.

Sorge um Geld für Biobauern

Kein anderes Land in der EU hat einen höheren Anteil an Förderungen für den Erhalt des Ländlichen Raums als Österreich. 3,9 Milliarden Euro hat Wien aus Brüssel für derartige ökologische Maßnahmen erhalten und mit Steuergeld auf 7,7 Milliarden Euro aufgestockt.

Mit diesem Geld werden etwa Weinbauern dafür bezahlt, auf synthetische Unkrautvernichter zu verzichten. Eine Milliarde Euro ist für die biologische Landwirtschaft reserviert. Immerhin 24 Prozent aller Agrarflächen im Land werden zumindest nach den EU-Standards für biologische Landwirtschaft bewirtschaftet.

Die geforderte Radikalreform des Systems ist nicht in Sicht. Die EU-Länder halten weiter an den Direktzahlungen als wichtigstes Standbein fest. Wie der ÖVP-Bauernbund zuletzt mehrfach warnte, soll stattdessen just bei der sogenannten zweiten Säule gekürzt werden. Mit diesen Mitteln können gezielt ökologische Projekte, Bio- und Bergbauern oder der Erhalt der Artenvielfalt gefördert werden. „In Österreich wurde die zweite Säule immer schon stark und engagierter als in anderen Ländern genutzt“, sagt auch Heidemarie Porstner, Landwirtschaftssprecherin von Global 2000. „Sie darf nicht gekappt werden!“

("Die Presse", Print-Ausgabe, 10.01.2019)