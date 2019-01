Ex-Raiffeisen-Manager Ludwig Scharinger verstorben

Ludwig Scharinger, 27 Jahre lang Vorstandschef der Raiffeisen Landesbank (RLB), ist heute um elf Uhr nach langer Krankheit im Alter von 76 Jahren verstorben, berichtet die RBL OÖ in einer Aussendung.

Unter der Führung von Ludwig Scharinger habe die Raiffeisenlandesbank OÖ eine außergewöhnliche Entwicklung genommen, so RLB OÖ-Aufsichtrats-präsident Jakob Auer und RLB OÖ-Generaldirektor Heinrich Schaller. Er habe darüber hinaus den oberösterreichischen, aber auch den österreichischen Raiffeisensektor wesentlich geprägt.

Scharinger war von 1985 bis 2012 Generaldirektor und Vorstandsvorsitzender der Raiffeisenlandesbank OÖ. Vor sieben Jahren übergab er die Agenden der Bank an Heinrich Schaller. Unter Führung von Scharinger wurde neben einem starken Kerngeschäft insbesondere der Beteiligungsbereich massiv ausgebaut. So geht das Engagement bei wesentlichen österreichischen Leitbetrieben, bei denen die Raiffeisenlandesbank OÖ bis heute die Funktion eines stabilen Kernaktionärs erfüllt, auf ihn zurück. Er hatte auch verschiedene Aufsichtsratsfunktionen in wesentlichen österreichischen Unternehmen ausgeübt.

Er war Träger des Großen Goldenen Ehrenzeichen für Verdienste um die Republik Österreich. Scharinger war darüber hinaus Honorarkonsul der Tschechischen Republik und Präsident der Österreich-Russischen Freundschaftsgesellschaft.

Unfall bei Jagdausflug

Nach einem Unfall bei einem Jagdausflug in Russland erholte sich Scharinger gesundheitlich nicht mehr vollständig. In den vergangenen Monaten verschlechterte sich sein Zustand dramatisch. Scharinger hinterlässt seine Frau Anneliese und vier Töchter.

Scharinger wurde am 19. Oktober 1942 in Arnreit im oberösterreichischen Mühlviertel geboren. Er absolvierte ein Studium in Wieselburg und anschließend das Studium der Sozial- und Betriebswirtschaft an der Johannes Kepler Universität in Linz. Sein Eintritt in die Raiffeisenlandesbank OÖ erfolgte im Jahr 1972. 1974 wurde ihm die Prokura verliehen und bereits 1978 wurde er in die Geschäftsleitung berufen. Von 1985 bis Ende März 2012 führte Scharinger die Raiffeisenlandesbank OÖ an.

(red.)