Dem Chef auf die Finger schauen

Sie ist links und macht daraus kein Geheimnis: Elizabeth Warren, Professorin, Demokratin und Abgeordnete im US-Senat will Donald Trump 2020 das Präsidentenamt streitig machen. Sie sieht sich als Kämpferin gegen Wall Street und als Anwältin der arbeitenden Mittelklasse. Im Spätsommer brachte Warren ein Gesetz ein, das nun vor dem Hintergrund ihrer Ambitionen an Brisanz gewinnt: Sie will große US-Konzerne ab einer Milliarde Dollar Jahresumsatz verpflichten, mehr auf gesamtamerikanische Interessen zu achten statt nur auf den Shareholder Value, die Maximierung des Gewinns. Außerdem will sie Arbeitnehmern mehr Mitsprache verschaffen. Sie sollen zumindest zwei Fünftel der Sitze im Verwaltungsrat beschicken.

("Die Presse", Print-Ausgabe, 13.01.2019)