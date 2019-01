Das Silicon Valley des Südkaukasus

Eine App zum Online-Bestellen armenischer Lebensmittel weltweit. Eine Plattform, die armenischen Müttern bei der Organisation von Kinderparties hilft. Beim „Start-up Boost Weekend“ in Armeniens Hauptstadt Jerewan wetteifern Studierende darum, ihre Geschäftsideen in die Praxis umzusetzen. In einem schmucklosen Raum der staatlichen Ingenieuruniversität von Jerewan tüftelt die nächste technologieaffine Generation der kleinen Südkaukasusrepublik.

("Die Presse", Print-Ausgabe, 13.01.2019)