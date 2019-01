Rom und das Müllproblem: Sollen sie doch selber kehren

Die Mischung aus weihnachtlicher Konsumfreude und Feiertagen sorgt dafür, dass Rom zum Jahreswechsel alle Jahre wieder im Müll zu versinken droht. Heuer war die Lage so dramatisch, dass bis zum Schluss nicht klar war, ob einige Schulen nach den Ferien überhaupt öffnen können. Überall stapelte sich der Müll und lockte Ratten, Möwen und Wildschweine an. Ein Sondereinsatz der Müllabfuhr sorgte am Ende doch noch für einen pünktlichen Schulstart, aber das Grundproblem ist damit nicht gelöst.

Ärzte und Gesundheitsexperten schlagen angesichts der hygienischen Zustände Alarm und die Bürger werden immer ungeduldiger. Schließlich ist die Situation in Rom seit Jahren angespannt. Im Rathaus sitzt seit 2016 Bürgermeisterin Virginia Raggi von der populistischen Fünf-Sterne-Bewegung, ihre Facebook-Seite ist voll von Kommentaren wütender Bürger, die ihrem Ärger über die vermüllten Straßen Luft machen.

In einer ersten Reaktion forderte Raggis Partei unter anderem die Anrainer dazu auf, vor der eigenen Haustür sauber zu machen. Außerdem sollen Geldstrafen für das Wegwerfen von Zigarettenstummeln kassiert werden, Einweg-Servietten vermieden und der Bierkonsum vom Fass gefördert werden. Damit wird es wohl nicht getan sein.

„Ökologische Bombe“ TMB Salario

Ein Grund für die aktuell brisante Lage ist der Ausfall des TMB Salario. Das Kürzel steht für "Trattamento meccanico-biologico", zu deutsch mechanisch-biologische Verarbeitung. Der Müll wird hier sortiert, nicht wiederverwertbarer Abfall zusammengepresst und fertig für den Transport in Müllverbrennungsanlangen gemacht. Vier solcher Anlagen gibt es in der italienischen Hauptstadt, im TMB Salario im Norden der Stadt brach am 11. Dezember ein Großbrand aus. Der beißende Plastikgeruch breitete sich bis in die Innenstadt aus, der Rauch war kilometerweit zu sehen. Bandstiftung wird nicht ausgeschlossen, die Ermittlungen laufen. Immer wieder gibt es ähnliche Fälle in Italien. Auch einen Monat nach dem Brand wurden die Müllberge noch nicht aus der nun geschlossenen Anlage entfernt. Die Anrainer sind wütend, Protest gegen die „ökologische Bombe“ formierte sich.

Am 15. Jänner kündigte Bürgermeisterin Raggi schließlich auf Facebook an, der Müll werde nach und nach beseitigt, auf dem Gelände sollen Grünanlagen, ein Kindergarten, eine Bibliothek und das neue Verwaltungsgebäude der städtischen Müllabfuhr AMA entstehen, die übrigens immer wieder wegen Missmanagement und Korruption in der Kritik steht. Ebenfalls am 15. Jänner wurde bekannt, dass die Polizei 25 Lkw in der Region beschlagnahmt hat, die illegal Müll entsorgt haben. Es gibt viele Baustellen in der Causa, auch die Mafia schneidet kräftig mit.

TMB Salario: Großbrand am 11. Dezember – (c) APA/AFP/HANDOUT (HANDOUT)

Müllverbrennungsanlagen fehlen

Die Misere um den römischen Müll begann bereits im Jahr 2013, als die offene Deponie Malagrotta, damals Europas größte Deponie, auf Druck der EU hin schließen musste. Der „achte Hügel“ Roms, ein gigantischer Müllhaufen vor den Toren der Stadt, war seit Jahren überfüllt.

Experten sagen, dass nur Investitionen in moderne Müllverbrennungsanlagen das Problem lösen werden. Doch genau diese will Bürgermeisterin Raggi aus Umweltschutzgründen nicht bauen lassen. Da es in der Umgebung zu wenige Müllverbrennungsanlagen gibt, muss der römische Müll nach Norditalien oder zu hohen Preisen ins Ausland – etwa nach Deutschland oder Österreich – gekarrt werden.

Mit Müllvermeidung, Mülltrennung und 100-prozentiger Recycling-Quote allein will die Bürgermeisterin gegen die Abfälle ankommen. Aber wie heißt es so schön? Auch Rom wurde nicht an einem Tag gebaut.