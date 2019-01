Nord Stream: Warum Amerika wütet

Wien. Ein Drohbrief des deutschen US-Botschafters Richard Grenell rückt die umstrittene Ostsee-Pipeline Nord Stream 2 (NS 2) zurück ins Rampenlicht. Das Projekt untergrabe die „Sicherheit der Ukraine und Europas“, schrieb Grenell an deutsche Konzerne, die an der russischen Pipeline mitbauen – und drohte ihnen offen mit Sanktionen. Warum aber sorgen sich die USA so sehr um Europas Sicherheit? Und läuft der Kontinent wirklich Gefahr, mit der Pipeline seine Seele an Moskau zu verkaufen? „Die Presse“ hat sich die wichtigsten Fragen rund um die Röhre genauer angesehen.

("Die Presse", Print-Ausgabe, 16.01.2019)