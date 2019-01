So kann Migration Vorteile bringen

Wien. Wie gut ist die Bildung von Zuwanderern? Diese Frage sorgt regelmäßig für hitzige öffentliche Diskussionen. Kein Wunder, schließlich entscheidet das Bildungsniveau einerseits über den Erfolg von Migranten auf dem Arbeitsmarkt, andererseits können auch soziokulturelle Integrationsprobleme bei steigender Bildung abnehmen. In Europa und Österreich ist es der Regelfall, dass die Bildung der Zuwanderer in Summe geringer ist als jene der Inländer. Dass dem nicht so sein muss, zeigt nun eine Studie der OECD, die am Mittwoch in Berlin präsentiert wurde.

("Die Presse", Print-Ausgabe, 17.01.2019)