Wird Sonja Klima neue Chefin der Spanischen Hofreitschule?

Wien. Sonja Klima, die Ex-Gattin von Ex-Bundeskanzler Viktor Klima (SPÖ), sorgt für gehörige Missstimmung in der Spanischen Hofreitschule. Es geht um die Nachfolge der scheidenden Chefin der Hofreitschule, Elisabeth Gürtler. Am 30. Oktober wurde die Geschäftsführung der "Spanischen Hofreitschule – Lipizzanergestüt Piber" öffentlich ausgeschrieben.



Wie die „Presse“ berichtete befand sich auch Klima unter den zahlreichen Bewerbern. Und ganz offenbar hat sie die besten Chancen, den Job auch zu bekommen. „Als wir das erste Mal vom Aufsichtsratsvorsitzenden Johann Marihart hörten, dass sich Sonja Klima um diese Position bewerben wolle, hielten wir das für ein Gerücht. Wir haben nichts gegen Frau Klima, aber wir brauchen hier jemanden, der die Kriterien der Ausschreibung erfüllt. Wenn jemand ein paar Mal in der Wiener Staatsoper war, kann er auch nicht ernsthaft glauben, er hätte die Fähigkeiten, Direktor dieses Hauses zu werden“, sagt ein Involvierter.



Nach der Ausschreibung soll der zukünftige Geschäftsführer unter anderem „Fachwissen über Zucht, Tierhaltung und Tiergesundheit“ , „umfangreiches Wissen und Erfahrung über die klassische Reitkunst“, „betriebswirtschaftliche Kenntnisse zur Führung eines Unternehmens mit mehrjähriger Berufserfahrung“, „besondere Kenntnisse im Bereich Marketing und Tourismus“ und „Presse- und Medienerfahrung“ mitbringen.

("Die Presse", Print-Ausgabe, 18.01.2019)