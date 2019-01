Die neue Traumkarriere: Spielend zum Millionär

„Schalt das Ding ab. Was soll aus dir werden. Das ist doch peinlich. Mit Computerspielen ist noch niemand reich geworden. Mach endlich was aus deinem Leben!“ Millionen von Jugendlichen mussten sich solche Sprüche von ihren Eltern anhören, seit das Computerspielen sich in den 1990er-Jahren zum Massenphänomen entwickelt hat. Es sei den Eltern verziehen. Vor zehn oder gar 20 Jahren konnte tatsächlich niemand wissen, dass man es als Computerspieler einmal zu Ruhm und Reichtum bringen kann. Die Besten ihrer Zunft verdienen heute Millionen. Entweder als Wettkämpfer oder als Entertainer – auf den Streamingplattformen YouTube und Twitch.

("Die Presse", Print-Ausgabe, 20.01.2019)