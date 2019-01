Deutscher Arbeitsminister plant Extra-Pension für Fleißige

Wer mindestens 35 Jahre lang als Arbeitnehmer ins Pensionssystem eingezahlt hat, Kinder erzogen oder Angehörige gepflegt hat, soll in Deutschland 100 Euro mehr im Monat bekommen. Das berichtet die "Frankfurter Allgemeine Zeitung" (FAZ). Warum eine Extra-Pension für Fleißige erwägt wird? Viele bekommen selbst nach 35 Beitragsjahren weniger Pension als die gesetzliche Grundsicherung, die auch all jene erhalten, die nicht gearbeitet haben. Arbeitsminister Hubertus Heil (SPD) will die sogenannte "Grundrente" allerdings nur an jemanden zahlen, der "bedürftig" ist, Einkommen und Vermögen sollen streng angerechnet werden.

Verrechnet werden soll der Betrag als Aufschlag auf die Grundsicherung, finanziert werden soll er aus Steuergeldern, die Kosten sollen rund 200 Millionen Euro im Jahr betragen. Das Ministerium rechnet mit rund 130.000 Anspruchsberechtigten.

Das Problem an dem Modell: Durch den Aufschlag könnte künftig jemand nach 35 Jahren mehr erhalten, als jemand, der 34 Jahre höhere Beiträge geleistet hat. Das widerspricht wiederum dem Äquivalenzprinzip, nach dem sich die Pensionshöhe nach den gezahlten Beiträgen bemisst.

Grünen-Politiker Markus Kurth kritisiert das Modell als "eine Scheinlösung". Wegen der strengen Zugangsvoraussetzungen würden viele von Altersarmut bedrohte Menschen, vor allem Frauen, nicht profitieren.

