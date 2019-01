Tempo 120 auf deutschen Autobahnen?

Deutschland ist eines der wenigen Länder, in denen es keine Höchstgeschwindigkeit auf Autobahnen gibt. Das passt der Deutschen Umwelthilfe (DUH) gar nicht. "Wir fordern ein Tempolimit von 120 auf allen Autobahnen und 80 auf Landstraßen", sagte DUH-Geschäftsführer Jürgen Resch in einem Interview mit der "Rheinischen Post". Grund ist die CO2-Belastung, bis zu fünf Millionen Tonnen könnte man im Jahr einsparen, rechnet Resch vor. Dem Statistischen Bundesamt zufolge war der Autoverkehr in Deutschland im vergangenen Jahr für die Emission von 115 Millionen Tonnen CO2 verantwortlich.



Der Vorschlag für ein Tempolimit auf Autobahnen kam auch schon vor wenigen Tagen von der Verkehrskommission der deutschen Bundesregierung. Der Koalitionspartner SPD zeigte sich offen, ein Limit 130 Stundenkilometern "unvoreingenommen zu prüfen". Verkehrsminister Andreas Scheuer (CSU) hatte die Pläne für die Erfüllung der EU-Klimaschutzvorgaben als "völlig überzogene, realitätsferne Gedankenspiele" zurückgewiesen.

Umwelthilfe-Chef Resch sieht das freilich anders: "Die abfälligen Äußerungen von Andreas Scheuer zu den Ideen der Kommission zeigen anschaulich, dass der Verkehrsminister weder die Verkehrssicherheit noch den Klimaschutz im Sinne hat."

Die DUH sorgt derzeit für Aufsehen, weil sie in einer Reihe von Städten klagte, um die Luftqualität zu verbessern durchzusetzen. Die Konsequenz waren Fahrverbote für Dieselautos, die von der CDU heftig kritisiert wurden.

(Red.)