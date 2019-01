Bericht: Bündnis zu autonomem Fahren geplant

Frankfurt. Die deutschen Autokonzerne und großen Zulieferer planen einem Medienbericht zufolge ein Bündnis in der Entwicklung selbstfahrender Autos. Nicht nur BMW und Daimler, sondern auch Volkswagen, Audi und Porsche sollen an einer Lösung arbeiten, berichtete das „Manager Magazin“ gestern mit Verweis auf an den Gesprächen Beteiligte. „Ein Hersteller allein kann das nicht stemmen“, zitierte das Magazin einen hochrangigen VW-Manager. Die Initiative soll auch die großen Zulieferer Bosch, Continental und ZF Friedrichshafen einschließen sowie offen sein für weitere Partner, um nicht mit dem Kartellrecht Probleme zu bekommen. Die Autobauer und -zulieferer haben das Gerücht weder bestätigt noch dementiert. (APA)

("Die Presse", Print-Ausgabe, 24.01.2019)