"Vielleicht geben Leute mehr aus, um Trump zu imitieren"

Der Nobelpreisträger Robert Shiller sagte beim Weltwirtschaftsforum in Davos, Trump sei vermutlich wirklich für das kräftige Wirtschaftswachstum in den USA verantwortlich. Der US-Ökonom meint im Gespräch mit "Spiegel Online" aber auch, dass die Wirtschaft "nicht unbedingt aus guten Gründen" wachse. Trump hat die Unternehmensteuern gesenkt. Das treibt die Aktienmärkte an und könnte die Nachfrage befördern." Shiller meint auch, der US-Präsident lebe "einen pompösen Lebensstil vor: Er sagt in seinen Büchern, man solle angeben, das sei der Weg zum Erfolg." Die Amerikaner würden versuchen, ihren Präsidenten zu imitieren. Es gebe noch viele "ubeirrbare Trump-Anhänger", sagt Shiller.

Vieles in der Wirtschaft sei nicht rational, erklärt der Nobelpreisträger im Interview. So werde etwa in Davos viel über eine neue Krise diskutiert. Shillert: "Ich neige dazu, das wie eine Epidemie zu sehen: Negative Gedanken sind ansteckend."

Was er sehr wohl als rational bezeichnet, sind die Auswirkungen des Brexit-Chaos in Großbritannien: "Wer eine Wohnung in London besitzt, kann künftig vielleicht gar nicht mehr dort arbeiten. Es ist also rational, dass die Immobilienpreise sinken."

>>> Interview auf "Spiegel Online"

(Red.)