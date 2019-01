Diese fünf Wirtschaftsgeschichten sollten Sie gelesen haben

Wirtschaftlicher Hotspot war diese Woche eindeutig Davos. 3000 Gäste flogen mit 1500 Learjets ein und waren sich dennoch einig, dass man was gegen den Klimawandel tun sollte. Davos eben wie es leibt und lebt.

Vom Verbrennungs- zum Elektromotor

Apropos Klimawandel: Kollege Norbert Rief hat einen Blick unter die Motorhaube der deutschen Autobauer geworfen. Er ging der Frage nach, warum BMW und Daimler, die sich ja normalerweise nicht so gut leiden können, nun eine Kooperation eingegangen sind. "Die Angst vor dem Kodak-Schicksal" lautet der Titel. Und da geht es natürlich um den Umstieg vom Verbrennungs- zum Elektromotor.

Wie laut dürfen Mieter sein?

Christina Kary ist quasi die Konsumentenschützern im Economist-Team. Diese Woche hat sie sich einen Fall aus Deutschland angesehen. Dort musste eine Familie die Wohnung räumen, weil die Kinder zu laut waren. "Ist Kinderlärm ein Kündigungsgrund?" fragte sie namhafte Experten und erntete dabei interessante Einblicke in die heimische Judikatur.

Eine kulinarische Innovation aus Österreich

"Nie wieder Käse-Schinken-Toast" lautet der Titel eines Artikels von Anna Wallner. Und die Schlagzeile mag einem schmecken oder nicht. Auf jeden Fall hat sie mit Andreas Rock gesprochen. Der Jungunternehmer hat eine Maschine entwickelt, die in 40 Sekunden warmes Essen im Stanitzel produziert. Er will damit die Hotel-, Bar- und Kongressküche bereichern. Investor ist übrigens Niki Lauda.

Apotheken in den Händen von Großhändlern

Gesundheitsthemen findet man in den Medien normalerweise im Lifestyle-Teil. Wir haben zum Glück Judith Hecht, die das Thema aus ökonomischer Sicht unter die Lupe nimmt. "Wie unabhängig sind Apotheken?" fragte sie sich. Und sie stieß dabei auf in interessantes Rezept. Viele heimische Apotheken sind nämlich in den Händen von Großhändlern.

Die Untiefen der Kryptowährungen

Und schließlich hat sich unsere Finanzexpertin Beate Lammer wieder in die Untiefen der Kryptowährungen begeben. "Kann Bitcoin je das neue Gold werden?" Ok. Da ist schon wieder ein Fragezeichen im Titel. Aber Lammer beantwortet diese Frage wie immer verständlich und kompetent.

Das waren also die "Big Five" aus der "Presse"-Wirtschaftsredaktion. Wir wünschen ein erholsames Wochenende. Und nächste Woche, soviel darf ich schon verraten, präsentiert die "Presse" die besten Unternehmen des Landes - "Austria's Leading Companies". Sie erwartet also eine Fülle an spannenden Unternehmensporträts, Interviews und Hintergrundinformationen.