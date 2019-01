30 Prozent der Gründer sind unter 30

Wien. Der Traum, sein eigener Chef zu sein – für mehr als zwei Drittel der Gründer ist das das Hauptmotiv, sich selbstständig zu machen. 71 Prozent wollen in ihrer Zeit- und Lebensgestaltung flexibel sein. 62 Prozent wollen die Verantwortung, die sie als Angestellter haben, in das eigene Unternehmen einbringen. Das hat eine Befragung der Wirtschaftskammer unter Österreichs Firmengründern ergeben.

Der durchschnittliche Firmengründer hierzulande ist 37 Jahre alt. Für die Kammer ist das ein Indiz, dass sich die österreichischen Gründer nicht unvorbereitet in die Selbstständigkeit stürzen, sondern zuvor Praxiserfahrung im Beruf sammeln. Ein Drittel jener, die im Jahr 2018 eine Firma aufgemacht haben, war zwischen 30 und 40 Jahre alt, 30 Prozent waren zwischen 20 und 30 Jahre alt. Ein Fünftel war 40 bis 50 Jahre alt.

77 Prozent ohne Mitarbeiter

Voriges Jahr wurden in Summe 30.285 Firmen gegründet, das waren um 1,2 Prozent mehr als 2017. Der Frauenanteil betrug 45 Prozent, 2011 waren es noch 41 Prozent. Die meisten Neugründungen gab es im Bereich Unternehmensberatung und IT, gefolgt von persönlichen Dienstleistungen. 40 Prozent der Firmen waren in der Sparte Gewerbe und Handwerk angesiedelt. 77 Prozent der Gründer sind Ein-Personen-Unternehmen. Die Wirtschaftskammer weist Vorwürfe, dass Arbeitslose in die Selbstständigkeit gedrängt würden, zurück. Der Anteil jener, die sich aus diesem Grund selbstständig machen, betrug im Vorjahr laut Angaben der Kammer lediglich acht Prozent und sei rückläufig.

Um mehr Menschen zum Sprung in die Selbstständigkeit zu animieren, hat die Junge Wirtschaft eine Liste an Forderungen aufgestellt: So sollen private Beteiligungen an Neugründungen und kleinen und mittleren Unternehmen bis zu 100.000 Euro als Freibetrag über fünf Jahre lang absetzbar sein. Außerdem soll ein Arbeitszimmer auch dann steuerlich absetzbar sein, wenn der Mittelpunkt der Tätigkeit außerhalb des Arbeitszimmers liegt, aber kein anderer Arbeitsplatz verfügbar ist. Es sollen dafür jährlich 1250 Euro pauschal abzugsfähig sein. (hie)

("Die Presse", Print-Ausgabe, 25.01.2019)