Rothschilds verkaufen letztes Stück Wald

Wien. Die Prinzhorn-Familie hat rund 7000 Hektar Wald in Niederösterreich aus dem Familienbesitz der Rothschilds übernommen, schreibt die Nachrichtenagentur Bloomberg unter Berufung auf drei mit der Angelegenheit vertraute Personen. Damit hätten die Rothschilds ihren letzten Grundbesitz in Österreich veräußert. Der Kaufpreis liege ungefähr bei 100 Millionen Euro.

Ursprünglich gekauft worden sei der Grund von Baron Albert von Rothschild 1875. Nach der Enteignung durch die Nationalsozialisten und der teilweisen Rückerstattung habe Rothschild-Erbin Bettina Looram bis zu ihrem Tod 2012 dort gelebt. Der gesamte Grundbesitz sei dann auf zwei Familienzweige aufgeteilt worden.

Noch nicht im Grundbuch

Den ersten etwas kleineren Teil mit 5400 Hektar hatten die Prinzhorns bereits 2018 um 92 Millionen Euro erworben. Der von Erbin Bettina Burr vertretene Familienzweig der Rothschilds habe nun zwei Stiftungen mit dem restlichen Waldbesitz an Prinzhorn veräußert. Noch sei die Übertragung nicht im Grundbuch eingetragen. Auf dem Grund stehen auch zahlreiche historische Hütten, die vor rund 120 Jahren gebaut wurden, es ist ein beliebtes Erholungsgebiet der Österreicher.

Somit endet nach knapp 200 Jahren die Ära Rothschild in Österreich. 1815 kam Salomon Rothschild nach Wien und avancierte zum größten Geldgeber des Hauses Habsburg. Er investierte in die Eisenbahn und in Stahlwerke, und schon bald war die Familie größter privater Grundbesitzer des Landes. Salomons Enkel Albert Rothschild galt 1910 als der reichste Mann Europas. 1931 ging die Rothschild-Bank Creditanstalt im Zuge der Weltwirtschaftskrise bankrott und musste vom Staat übernommen werden. (red.)

("Die Presse", Print-Ausgabe, 26.01.2019)