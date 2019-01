Deutsche "Kohle-Länder" sollen jährlich zwei Milliarden Euro erhalten

Die vom Kohleausstieg betroffenen deutschen Bundesländer sollen bis 2038 pro Jahr zwei Milliarden Euro vom Bund erhalten. Zahlungen von 1,3 Milliarden Euro jährlich sollen in einem Maßnahmengesetz verankert werden, weitere 700 Millionen Euro für weitere, flexible Maßnahmen der Strukturförderung bereitgestellt werden, sagte der Kohlekommissions-Kovorsitzende Stanislaw Tillich am Samstag in Berlin.

Er lobte ausdrücklich das diesbezügliche Engagement des Bundes. Die Kohlekommission hatte sich in der Nacht zuvor darauf verständigt, dass die Kohleverstromung in Deutschland bis spätestens 2038 beendet werden soll, möglicherweise bereits bis 2035. Dies soll mit den Strukturhilfen von insgesamt 40 Milliarden Euro für die betroffenen Regionen abgefedert werden. Tillich, der frühere Ministerpräsident von Sachsen, fügte hinzu: "Die Menschen in den Regionen haben jetzt eine klare Perspektive."

Die Vorsitzenden der von der deutschen Regierung eingesetzten Kohlekommission haben sich erleichtert über die in dem Gremium erzielte Verständigung geäußert. Der Kovorsitzende Ronald Pofalla (CDU) sprach Samstag früh in Berlin von einem "historischen Kraftakt". Er hob hervor, das Ergebnis ermögliche eine "sichere und bezahlbare Stromversorgung" und zugleich "nachhaltigen Klimaschutz". Zudem entstünden durch die vereinbarten Maßnahmen zur Strukturförderung "neue Arbeitsplätze in den Kohlreregionen".

Die Wissenschafterin und Kovorsitzende Barbara Praetorius sprach von einem "harten Ringen" bis zuletzt. Sie machte zwar deutlich, dass sie selbst sich auch ein "ambitionierteres Ausstiegsszenario" habe vorstellen können, äußerte sich aber gleichwohl ebenfalls positiv über den gefundenen Kompromiss. "Der Zug des Klimaschutzes nimmt wieder Fahrt auf in Deutschland", sagte sie.

Dringend neue Jobs gebraucht

Die Kohlekommission sieht bei neuen Jobs in den von einem Kohleausstieg betroffenen Regionen auch den Bund in der Pflicht. Die Schaffung von insgesamt bis zu 5.000 neuen Arbeitsplätzen durch den Bund bis spätestens 2028 sei "angemessen", wie es im Abschlussbericht des Gremiums heißt. Die Vorbereitungen hierzu sollen möglichst noch in dieser Legislaturperiode getroffen werden, also bis 2021. Die Kommission sehe die Notwendigkeit einer Selbstverpflichtung des Bundes und der Länder, in den kommenden Jahren insbesondere Neugründungen und Erweiterungen von Behörden oder Einrichtungen in den Revieren vorzunehmen.

Vor allem in der Lausitz, im Mitteldeutschen Revier und im Rheinischen Revier hängen rund 20.000 Arbeitsplätze direkt an der Kohle, indirekt sind es noch deutlich mehr. Die Kommission nennt eine Zahl von rund 60.000 Arbeitsplätzen alleine für die Braunkohle.

"Durch eine Stärkung der Präsenz der öffentlichen Hand in den Revieren, vor allem durch die Verlagerung und den Ausbau von Behördenstandorten in den Revieren, wird das Bekenntnis von Bund und Ländern zur Zukunft der Reviere greifbar", heißt es in dem Bericht, auf den sich die Kommission am frühen Samstagmorgen geeinigt hatte.

Vorschläge der Kohle-Kommission in Kernpunkten

STROMPREISE FÜR PRIVATE:

Der erwartete Strompreis-Anstieg soll ab 2023 jährlich mit etwa zwei Milliarden Euro für Unternehmen und Privathaushalte abgefedert werden. "Es ist ein Ausgleich zu schaffen, der Unternehmen und private Haushalte vom Strompreisanstieg entlastet, der durch die politisch beschleunigte Reduzierung und Beendigung der Kohleverstromung entsteht." Reduziert werden könnten die Netz-Gebühren, die für Private etwa ein Fünftel des Strompreises ausmachen können.

STROMPREISE FÜR INDUSTRIE:

Die energieintensive Industrie soll dauerhaft von Kosten entlastet werden, die durch den Preis der CO2-Verschmutzungsrechte entstehen, die Kohle- und Gaskraftwerke kaufen müssen. Eine Kompensation dieser indirekten Kosten gibt es bereits, sie läuft aber 2020 aus. Die Regierung will eine Verlängerung bei der EU beantragen. Zuletzt betrugen die Entlastungen knapp 300 Millionen Euro pro Jahr. Da die CO2-Rechte sich deutlich verteuert haben, wird die Summe künftig höher ausfallen.

VERSORGUNGSSICHERHEIT:

Um die Gefahr eines Blackouts zu bannen, soll die Sicherheit der Stromversorgung genauer beobachtet werden. Zudem soll die Genehmigung von umweltfreundlicheren Gaskraftwerken beschleunigt werden. Zusätzlich werden Investitionsanreize geschaffen.

ENTSCHÄDIGUNGEN FÜR KRAFTWERKSBETREIBER:

Die Kommission empfiehlt vertragliche Regelungen mit den Kraftwerksbetreibern und Entschädigungen bei Stilllegungen bis 2030. Je älter ein Braunkohle-Kraftwerk ist, desto weniger wird gezahlt. Profitieren kann davon auch das Großkraftwerk Datteln von Uniper, das noch im Bau ist, aber nicht mehr ans Netz soll. Sollte es bis Juli 2020 zu keiner vertraglichen Einigung mit den Betreibern kommen, soll der Ausstieg über das Ordnungsrecht verfügt werden. Auch hier werden dem Bund Kompensationen nahegelegt.

Die Kommission regt an, sich bei der Höhe der Entschädigung an bereits in der Vergangenheit gezahlten Beträgen zu orientieren. Schon einmal wurden Braunkohle-Anlagen für den Klimaschutz vom Netz genommen und in eine Reserve überführt. Damals wurden rund 600 Millionen Euro pro Gigawatt Leistung bezahlt. Am Netz sind noch Kohlekraftwerke mit über 40 Gigawatt.

STEINKOHLE-KRAFTWERKE:

Auch hier soll es eine Kompensation geben. Da diese Kraftwerke aber weniger Rendite abwerfen, ist eine Stilllegungsprämie über eine Ausschreibung geplant. Dies könnte vereinfacht so funktionieren: Der Bund gibt vor, wie viel Kapazität stillgelegt werden soll. Darauf bewerben sich Kraftwerksbetreiber mit Forderungen nach einer Entschädigung. Wer die geringsten Entschädigungen verlangt oder das meiste CO2 durch die Abschaltung einspart, erhält den Zuschlag.

ENDDATUM:

Die Kommission schlägt vor, die Kohleverstromung Ende 2038 zu beenden. "Sofern die energiewirtschaftlichen, beschäftigungspolitischen und die betriebswirtschaftlichen Voraussetzungen vorliegen, kann das Datum in Verhandlungen mit den Betreibern auf frühestens 2035 vorgezogen werden." Das Gremium bezeichnet es als wünschenswert, den Hambacher Forst zu erhalten, den RWE für den Ausbau des angrenzenden Tagebaus roden will. Der Forst gilt als Symbol für den Widerstand gegen die Kohleverstromung.

STRUKTURHILFEN:

Sie sollen an die betroffen Kohleregionen im Rheinland und besonders in der ostdeutschen Lausitz gehen, die Gesamtsumme wird bis 2040 auf mindestens 40 Milliarden Euro beziffert. Neben zahlreichen Verkehrsprojekten wird die Ansiedlung von Bundesbehörden angeregt, was in den kommenden zehn Jahren etwa 5000 neue Arbeitsplätze schaffen könnte. Angeregt werden eine Investitionszulage für Unternehmer. Die Hilfen könnten sich am "Bonn-Berlin-Gesetz" orientieren, mit denen der Hauptstadt-Umzug für Bonn abgefedert wurde.

